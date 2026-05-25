Лавров: Запад пропустил теракт в Старобельске мимо ушей Глава МИД РФ обвинил Запад в игнорировании трагедии в Старобельске

Москва25 мая Вести.Запад пропустил мимо ушей теракт в Старобельске, совершенный киевским режимом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки.

Министр также заявил об искренней признательности всем государствам, которые выразили свои соболезнования в связи с гибелью мирных людей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

МИД РФ в специальном заявлении 25 мая объявил, что теракт в Старобельске и реакция на него со стороны западных стран "переполнили чашу терпения", и Вооруженные силы России (ВС РФ) приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Также было подчеркнуто, что удары будут наноситься по центрам принятия решения и командным пунктам в украинской столице.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.

После этого Минобороны России сообщило о нанесении ответного удара по объектам военного назначения на Украине с использованием ракетного вооружения и беспилотников, включая комплекс "Орешник". Целями стали пункты управления командования сухопутных войск, объекты вражеской разведки и другие элементы военной инфраструктуры.