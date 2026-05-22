МИД РФ: ВСУ не могли организовать удар по колледжу в ЛНР без помощи Запада

Москва22 мая Вести.Министерство иностранных дел РФ располагает информацией, что украинские удары дальнобойным оружием и БПЛА, в частности, атака на колледж в Луганской Народной Республике, не могут обойтись без участия стран Запада. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Также российские дипломаты обвиняют киевский режим в открытом бесчеловечном терроре беззащитных детей.

Министерство уточняет, что киевский режим и его кураторы, атаковав детей в колледже Луганского государственного педагогического университета в городе Старобельск, берут на себя всю ответственность за эскалацию боевых действий.

Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением заявили в МИД РФ

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по запросу России в связи с ударами ВСУ по ЛНР. Жертвами атаки стали четыре человека, около 40 пострадали.