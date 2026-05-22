Москва22 мая Вести.Западные страны фактически дали Украине разрешение безнаказанно нарушать любые нормы, включая международное гуманитарное право. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как подчеркнул дипломат, если бы не было гарантий со стороны Европы, что киевский режим не понесет ответственности за нарушения, украинские власти несколько раз подумали бы перед совершением преступлений.

По словам Мирошника, Россия уповает на страны мирового большинства и нейтральные государства, которым российская делегация в СБ ООН представит весь массив информации. Как резюмировал дипломат, ждать признания от самого преступника можно лишь тогда, когда его прижмут к стенке.

Эта кровь (убитых мирных людей. – Прим. ред.) лежит не только на Украине, она лежит на тех странах, которые разрешают Киеву это делать сказал Мирошник

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В этот момент там находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник образовательного учреждения. Шесть человек погибли, около 40 пострадали. В ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации после трагедии.