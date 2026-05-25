"Индульгенция" Европы Киеву провоцирует удары ВСУ по гражданским объектам Мирошник: Европе на переговорах с РФ придется признать военные преступления ВСУ

Москва25 мая Вести.Поддерживающим Киев европейским странам на возможных переговорах с Россией неизбежно придется признать факт военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал в интервью газете "Известия".

Дипломат подчеркнул, что вопрос военных преступлений, совершенных украинскими боевиками, станет ключевым в рамках переговорной повестки.

Здесь уже стоит вопрос о том, что международное гуманитарное право в виде Женевских конвенций, дополнительных протоколов, целого перечня конвенций должно быть заметено под ковер, либо же международное гуманитарное право является обязательным для всех. Если оно является обязательным для всех, тогда Европе придется признавать, что Киев совершал такого рода преступления сказал Мирошник

По словам посла, европейские государства намеренно закрывают глаза на нарушения международного и гуманитарного права со стороны Украины, фактически предоставляя ей полную свободу действий в зоне конфликта.

Мирошник указал, что такая позиция стран Запада, которую он назвал "индульгенцией", стала одной из причин новых ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального педагогического колледжа в ЛНР. В здании в тот момент находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один работник. По последним данным МЧС, число жертв составило 21 человек, еще 65 были ранены.

В ответ на террористическую атаку ВСУ российская армия поразила объекты украинского военного управления, авиабазы и предприятия ОПК противника.

Согласно публикациям СМИ и ряда военных корреспондентов, среди разрушенных объектов — здание штаба командования Сухопутных войск ВСУ в центре Киева.

В ходе массированного удара использовались баллистические ракеты, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Циркон" и аэробаллистические ракеты "Искандер".

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не наносились.