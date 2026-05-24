Минобороны: РФ не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины

РФ не наносила удары по гражданской инфраструктуре Украины, заявили в МО Минобороны: РФ не наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины

Москва24 мая Вести.Вооруженные силы России не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, в ходе массированного удара возмездия по Киеву и Киевской области российская армия поразила среди прочего объекты украинского военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры.

По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось говорится в сообщении МО

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. По последним данным МЧС РФ, число погибших возросло до 21. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны проработать варианты ответа на этот акт агрессии киевского режима.

24 мая Минобороны заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".