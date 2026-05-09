МО РФ: российские военные не наносили удары по ВСУ

Москва9 мая Вести.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ не наносили удары по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что российские подразделения строго соблюдают перемирие, объявленное главой государства Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.

Режим прекращения огня действует с полуночи 8 мая. Несмотря на это, боевики ВСУ наносили удары по позициям российских бойцов, а также по гражданским объектам РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что продление перемирия между Россией и Украиной после 11 мая еще не обсуждалось.