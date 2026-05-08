МО: все группировки войск РФ в зоне СВО в полночь прекратили боевые действия

Российские войска в ночь на 8 мая прекратили все боевые действия в зоне СВО МО: все группировки войск РФ в зоне СВО в полночь прекратили боевые действия

Москва8 мая Вести.Все подразделения Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО) прекратили ведение боевых действий с 0.00 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, группировки российских войск оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях говорится в заявлении МО

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ продолжили наносить удары по российским позициям - всего было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. На это российские войска дали зеркальный ответ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перемирие, в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина, должно продлиться до 10 мая.