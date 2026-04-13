Москва13 апр Вести.Срок действия пасхального перемирия в зоне спецоперации, объявленного российской стороной, истек.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о приостановке боевых действий на период с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. ВС РФ получили указание прекратить огонь на всех направлениях, но быть готовыми пресекать возможную агрессию украинской стороны.

Утром 12 апреля в Минобороны РФ сообщили, что армия киевского режима нарушила режим прекращения огня около 2 тыс. раз. В частности, украинские боевики атаковали позиции ВС РФ в направлении Гая и Отрадного в Днепропетровской области, атаки были отражены. Кроме того, были сорваны попытки выдвижения ВСУ на позиции российских сил в Сумской области и в ДНР.

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ строго соблюдали перемирие, все российские подразделения оставались на ранее занятых рубежах и позициях.