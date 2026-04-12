Москва12 апрВести.Российские военные до начала пасхального перемирия нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 38 районах проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что удары были нанесены беспилотниками, авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Пасхальное перемирие в зоне проведения спецоперации вступило в силу в 16.00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля. Перемирие было объявлено российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле отмечали, что временное прекращение огня носит исключительно гуманитарный характер. Россия намеревается достичь устойчивого мира, а не перемирия.