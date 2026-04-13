Мирошник назвал ВСУ сатанистами из-за их атак во время пасхального перемирия

Москва13 апр Вести.Россия выполнила свои обязательства в рамках пасхального перемирия, чего нельзя сказать о Вооруженных силах Украины (ВСУ). На это указал посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По итогу можно констатировать, что Россия свою гуманную миссию в отношении единоверцев на украинской стороне выполнила, у подопечных же Зеленского с "зеркальным ответом" не сложилось. Сатанисты остаются сатанистами говорится в публикации

Дипломат напомнил, что на протяжении всего перемирия ВСУ обстреливали как позиции российской армии, так и гражданские объекты, в том числе в приграничных Курской и Белгородской областях. В результате действий украинских боевиков пострадали мирные жители. Всего были зафиксированы 6 558 нарушений режима.

У Киева не получилось инсценировать провокации "под чужим флагом", чтобы приписать их российским войскам. Нигде подтвержденных данных о пострадавших гражданских, пришедших в церкви на украинской стороне, не публиковалось подчеркнул Мирошник

9 апреля президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с Пасхой. С 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля атаки со стороны российских военных были прекращены.

Готовность к пасхальному перемирию подтвердил и глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако уже утром 12 апреля – в сам праздник – Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили режим прекращения огня около 2 тыс. раз.