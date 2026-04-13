Москва13 апр Вести.Вооруженные силы России после окончания перемирия продолжили проведение специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

9 апреля президент России Владимир Путин распорядился приостановить боевые действия в связи с Пасхой. Согласно указанию главы государства, российские военные прекратили удары с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер и акцентировал, что цель России – достичь устойчивого мира, а не перемирия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также подтвердил свою готовность соблюдать перемирие. Однако утром 12 апреля в российском военном ведомстве сообщили, что украинская армия нарушила режим прекращения огня около 2 тыс. раз. В частности, были атакованы позиции ВС РФ в направлении Гая и Отрадного в Днепропетровской области. Кроме того, были сорваны попытки выдвижения ВСУ на позиции российских сил в Сумской области и в ДНР.