Москва12 апрВести.Российские войска в рамках пасхального перемирия с Украиной строго соблюдали режим прекращения огня в зоне специальной военной операции и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Перемирие началось 11 апреля в 16.00.
В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 [мск] 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позицияхсказано в сообщении
При этом со стороны Украины были зафиксированы нарушения.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что якобы готов соблюдать пасхальное перемирие и Украина будет "действовать исключительно зеркально".