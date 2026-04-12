МО: войска РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на позициях

РФ строго соблюдала режим прекращения огня в зоне СВО, заявили в Минобороны

Москва12 апр Вести.Российские войска в рамках пасхального перемирия с Украиной строго соблюдали режим прекращения огня в зоне специальной военной операции и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Перемирие началось 11 апреля в 16.00.

В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 [мск] 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях сказано в сообщении

При этом со стороны Украины были зафиксированы нарушения.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что якобы готов соблюдать пасхальное перемирие и Украина будет "действовать исключительно зеркально".