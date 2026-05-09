ВС РФ в зоне СВО все также строго соблюдают перемирие

Москва9 мая Вести.Российские группировки войск в зоне специальной военной операции продолжают строго следовать заключенному с Украиной перемирию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Временный режим прекращения огня начался с 0.00 мск 8 мая согласно решению президента России Владимира Путина.

В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях говорится в заявлении

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ не ударяли по позициям Вооруженных сил Украины.