Москва10 маяВести.Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия вторые сутки подряд не наносили ударов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В суточной сводке ведомства подчеркивается, что в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки войск строго соблюдают режим прекращения огня. Российские военнослужащие остаются на ранее занятых позициях.
При этом в ведомстве уточнили, что за тот же период украинские войска совершили 676 обстрелов позиций ВС РФ из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, а также нанесли 6331 удар с применением беспилотников. Кроме того, было предпринято восемь атак на позиции российских войск.
Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня.
Режим тишины начал действовать с 0.00 мск 8 мая согласно решению президента России Владимира Путина. Перемирие продлится до 11 мая.