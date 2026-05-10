МО: авиация и артиллерия РФ вторые сутки подряд не наносили ударов по ВСУ

Москва10 мая Вести.Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия вторые сутки подряд не наносили ударов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В суточной сводке ведомства подчеркивается, что в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки войск строго соблюдают режим прекращения огня. Российские военнослужащие остаются на ранее занятых позициях.

При этом в ведомстве уточнили, что за тот же период украинские войска совершили 676 обстрелов позиций ВС РФ из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, а также нанесли 6331 удар с применением беспилотников. Кроме того, было предпринято восемь атак на позиции российских войск.

Всего в зоне СВО зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня.

Режим тишины начал действовать с 0.00 мск 8 мая согласно решению президента России Владимира Путина. Перемирие продлится до 11 мая.