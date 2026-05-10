Российская ПВО за сутки отбила атаку 57 украинских БПЛА

Москва10 мая Вести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки перехватили 57 дронов ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Несмотря на действующий режим перемирия в честь празднования Дня Победы, ВСУ атаковали российскую территорию с помощью беспилотников.

В министерстве также уточнили, что за сутки украинские войска совершили 676 обстрелов позиций российских подразделений, а также нанесли 6331 удар с применением БПЛА. Кроме того, было предпринято восемь атак на позиции российских войск.

С начала СВО российскими военными уничтожены 144 803 беспилотных летательных аппарата, подсчитали в Минобороны.

За предыдущие сутки дежурные расчеты ПВО сбили 467 вражеских дронов.