Москва22 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 368 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ежедневной сводке также указывается, что были ликвидированы управляемая авиационная бомба и реактивные снаряды HIMARS.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией России система ПВО сбила 155 украинских дронов. Беспилотники были также самолетного типа.