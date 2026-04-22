Средства ПВО сбили 368 беспилотников и одну авиабомбу ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО перехватили 368 украинских БПЛА и одну авиабомбу

Москва22 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 368 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке также указывается, что были ликвидированы управляемая авиационная бомба и реактивные снаряды HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 368 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией России система ПВО сбила 155 украинских дронов. Беспилотники были также самолетного типа.