Москва31 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 405 беспилотников Вооруженных сил Украины, четыре авиабомбы и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемых авиационных бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сводке военного ведомства

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили в ночь на воскресенье, 31 мая, 216 украинских дронов над регионами РФ.