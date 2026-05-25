Минобороны РФ сообщило об уничтожении 417 беспилотников ВСУ за сутки

Москва25 мая Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 417 беспилотников, четыре управляемые авиабомбы и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне проведения спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 417 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении ведомства

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили в ночь на понедельник, 25 мая, 173 украинских беспилотника над регионами России.