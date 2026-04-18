Средства ПВО сбили за сутки 568 дронов и 9 авиабомб ВСУ в зоне проведения СВО

Москва18 апр Вести.Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 568 украинских беспилотников и девять авиабомб в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие также сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 апреля над российскими регионами системы ПВО уничтожили 258 беспилотников Вооруженных сил Украины.