МО: силы ПВО сбили за сутки 505 дронов и пять авиабомб ВСУ в зоне спецоперации

Системы ПВО за сутки сбили 505 дронов и пять авиабомб ВСУ в зоне спецоперации МО: силы ПВО сбили за сутки 505 дронов и пять авиабомб ВСУ в зоне спецоперации

Москва2 мая Вести.Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 505 украинских беспилотников и пять управляемых авиационных бомб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В Минобороны РФ ранее сообщили, что за период с 25 апреля по 1 мая российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Как подчеркнули в военном ведомстве, ВС РФ наносили удары по предприятиям военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины и связанным с ВСУ объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.