Москва2 маяВести.Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 505 украинских беспилотников и пять управляемых авиационных бомб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
В Минобороны РФ ранее сообщили, что за период с 25 апреля по 1 мая российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в России. Как подчеркнули в военном ведомстве, ВС РФ наносили удары по предприятиям военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины и связанным с ВСУ объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.