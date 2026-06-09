Москва9 июнВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 551 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что также были сбиты девять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на 9 июня уничтожили 140 украинских беспилотников над российскими территориями.