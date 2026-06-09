Российские силы ПВО сбили за ночь 140 БПЛА ВСУ над территорией страны

Средства ПВО уничтожили за ночь 140 дронов ВСУ над регионами России Российские силы ПВО сбили за ночь 140 БПЛА ВСУ над территорией страны

Москва9 июн Вести.Дежурные средства ПВО в ночь на 9 июня уничтожили 140 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Уточняется, что вражеские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь на 8 июня дежурные средства ПВО сбили 310 дронов ВСУ над территорией РФ.