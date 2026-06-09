Москва9 июнВести.Дежурные средства ПВО в ночь на 9 июня уничтожили 140 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Уточняется, что вражеские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 8 июня дежурные средства ПВО сбили 310 дронов ВСУ над территорией РФ.