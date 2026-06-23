Москва23 июнВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник сбили 143 украинских дрона над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.
В течение ночи в период с 20.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении оборонного ведомства
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Минувшей ночью российские системы ПВО обнаружили и уничтожили 301 дрон ВСУ в небе над регионами России. Как уточняли в Минобороны РФ, вражеские беспилотники были ликвидированы в период с 20.00 21 июня до 7.00 22 июня.