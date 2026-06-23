Системы ПВО уничтожили за ночь 143 беспилотника ВСУ над российскими регионами

Средства ПВО за ночь сбили 143 украинских беспилотника над регионами России Системы ПВО уничтожили за ночь 143 беспилотника ВСУ над российскими регионами

Москва23 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на вторник сбили 143 украинских дрона над российскими регионами, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение ночи в период с 20​​​.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Минувшей ночью российские системы ПВО обнаружили и уничтожили 301 дрон ВСУ в небе над регионами России. Как уточняли в Минобороны РФ, вражеские беспилотники были ликвидированы в период с 20.00 21 июня до 7.00 22 июня.