Минобороны РФ сообщило о ликвидации 140 дронов над территориями восьми областей

Москва27 мая Вести.В Министерстве обороны России сообщили о пресечении масштабной попытки атаки с применением дронов. По данным ведомства, в течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 26 мая до 7.00 мск 27 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

География работы сил противовоздушной обороны охватила значительную часть юга и центра страны. Перехваты зафиксированы над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.