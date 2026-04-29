Минобороны РФ: ПВО в ночь на 29 апреля сбили 98 дронов ВСУ над регионами России

ПВО сбили за ночь 98 беспилотников ВСУ в небе над регионами России Минобороны РФ: ПВО в ночь на 29 апреля сбили 98 дронов ВСУ над регионами России

Москва29 апр Вести.Силы ПВО в ночь на среду, 29 апреля, обнаружили и ликвидировали 98 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.

Украинские беспилотники были нейтрализованы в период с 20.00 28 апреля до 07.00 29 апреля, указали в Минобороны.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении военного ведомства

Украинские дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Саратовской областей. Также беспилотники ВСУ были сбиты над Крымом.

В ночь на 28 апреля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 186 украинских беспилотников над территорией РФ и над акваториями Черного и Азовского морей.