Российские военные сбили над регионами за ночь 73 украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили за ночь 73 дрона ВСУ над регионами России Российские военные сбили над регионами за ночь 73 украинских беспилотника

Москва9 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в ночь на 9 июля обнаружили и ликвидировали 73 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

...В период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Предыдущей ночью средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов.