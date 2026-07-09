Москва9 июлВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в ночь на 9 июля обнаружили и ликвидировали 73 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
...В период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Уточняется, что БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.
Предыдущей ночью средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов.