Почти 90 украинских дронов сбиты ночью над российскими регионами

Средства ПВО сбили за ночь 87 дронов ВСУ над регионами России

Москва5 апр Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 5 апреля уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы в период с 22.00 субботы до 8.00 воскресенья.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской и Калужской областями.

Кроме того, уничтожены беспилотники в небе над Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, Мордовией и Крымом.

В предыдущую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.