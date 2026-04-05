Москва5 апрВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 5 апреля уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что дроны ликвидированы в период с 22.00 субботы до 8.00 воскресенья.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской и Калужской областями.
Кроме того, уничтожены беспилотники в небе над Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, Мордовией и Крымом.
В предыдущую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 85 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.