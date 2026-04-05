МО РФ: за шесть часов над РФ было сбито 77 дронов ВСУ

Москва5 апр Вести.77 украинских дронов перехвачены и уничтожены над российскими регионами за шесть часов 5 апреля, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, Краснодарского края, над Крымом, а также над Азовским и Черным морем. Пятого апреля в период с 08​​​.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что 4 апреля с 15.00 до 20.00 по московскому времени над регионами России были сбиты 69 украинских БПЛА.