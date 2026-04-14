Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ

Москва14 апр Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 14 апреля уничтожили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены в период с 20.00 мск 13 апреля до 07.00 мск 14 апреля.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В ночь на 13 апреля силы ПВО сбили над российскими регионами 33 беспилотника ВСУ.