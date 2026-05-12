Москва12 маяВести.В ночь на вторник, 12 мая российские средства ПВО сбили 27 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
В течение прошедшей ночи, в период с 0.00 до 7.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Беспилотники были перехвачены в небе над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что системы ПВО России за неделю перехватили 3556 беспилотников ВСУ.