Минобороны РФ: силы ПВО сбили в ночь на среду 286 дронов ВСУ над Россией

Москва13 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 286 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны РФ утром в среду, 13 мая.

Беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 12 мая по 7:00 13 мая по московскому времени.

Перехвачено и уничтожено 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Кубанью, Калмыкией, Крымом. Кроме того, дроны были ликвидированы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее утром губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославле обломки сбитого БПЛА попали на промобъект, пострадавших нет.