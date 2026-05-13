Москва13 маяВести.Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале на платформе MAX.
Сегодня под утро на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА.написал глава региона
По его словам, большинство беспилотников были сбиты, однако зафиксировано также попадание обломков дрона в промышленный объект Ярославля.
В ходе инцидента пострадавших нет, уточнил он.
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани, в результате чего пострадал человек.