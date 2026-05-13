Обломки сбитого дрона попали на промобъект в Ярославле, пострадавших нет

В Ярославле обломки сбитого БПЛА попали на промобъект, пострадавших нет Обломки сбитого дрона попали на промобъект в Ярославле, пострадавших нет

Москва13 мая Вести.Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале на платформе MAX.

Сегодня под утро на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. написал глава региона

По его словам, большинство беспилотников были сбиты, однако зафиксировано также попадание обломков дрона в промышленный объект Ярославля.

В ходе инцидента пострадавших нет, уточнил он.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на территорию предприятия на Кубани, в результате чего пострадал человек.