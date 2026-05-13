В ходе налета на Ростовскую область сбиты 20 украинских дронов

Юрий Слюсарь: в Ростовской области сбиты 20 БПЛА, жертв нет

Москва13 мая Вести.Силы противовоздушной обороны отразили атаку 20 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. написал он в своем канале на платформе MAX

По его словам, в результате ночного инцидента жертв нет, однако не обошлось и без разрушений на земле.

Так, в результате падения обломков повреждены установки ветроэлектростанции. Кроме того, пострадала кровля и остекление частного дома, добавил глава региона.