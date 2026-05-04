Москва4 маяВести.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в шести районах были уничтожены около 20 беспилотных летательных аппаратов.
Под атаку попали Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский и Боковский районы. По предварительным данным, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Губернатор уточнил, что сведения будут уточняться по мере поступления.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в шести районах областисообщил Слюсарь в своем Telegram-канале
В настоящее время режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Жителей призывают соблюдать осторожность и рекомендации экстренных служб.