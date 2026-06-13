Над Ростовской областью минувшей ночью сбили около 20 дронов

Слюсарь: в Ростовской области за ночь сбили почти 20 беспилотников Над Ростовской областью минувшей ночью сбили около 20 дронов

Москва13 июн Вести.В Ростовской области в ходе отражения ночной воздушной атаки уничтожено около 20 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область почти два десятка БПЛА уничтожены в городе Батайске и 4 районах области написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что беспилотники сбили в Батайске, а также в Кашарском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

Информация будет уточняться.