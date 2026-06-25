Москва25 июнВести.Ночью 25 июня в ходе отражения воздушной атаки над территорией Ростовской области были сбиты больше 10 беспилотников противника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.
Больше десятка БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в шести районах области: Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховскомнаписал глава региона
Слюсарь также проинформировал, что на данный момент сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало, но они будут уточняться.