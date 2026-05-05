Уничтожены 10 БПЛА в небе над Ростовской областью

Слюсарь: над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников Уничтожены 10 БПЛА в небе над Ростовской областью

Москва5 мая Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион были уничтожены 10 вражеских БПЛА. Беспилотники ликвидировали в Миллеровском, Милютинском, Шолоховском и Кашарском районах. Жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона в своем канале на платформе MAX.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены 10 БПЛА. Жертв нет. отметил он

Между тем в результате ракетной атаки в поселке Теплые Ключи Кашарского района пришлось эвакуировать жителей одной из квартир частного дома.

Губернатор уточнил, что люди не пострадали, однако повреждены кровля, окна дома и ограждение участка. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.