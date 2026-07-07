Над Ростовской областью сбито около 10 беспилотников

Около 10 БПЛА уничтожены ночью над Ростовской областью Над Ростовской областью сбито около 10 беспилотников

Москва7 июл Вести.Около 10 БПЛА противника были уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Пострадавших, по его словам, нет.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также в пяти районах области – Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском написал глава региона в MAX

На земле не обошлось без последствий: в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий.

Слюсарь отметил, что возгорания были быстро ликвидированы. Информация будет уточняться, добавил губернатор Ростовской области и предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность еще сохраняется.