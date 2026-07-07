Москва7 июлВести.Около 10 БПЛА противника были уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Пострадавших, по его словам, нет.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также в пяти районах области – Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовскомнаписал глава региона в MAX
На земле не обошлось без последствий: в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий.
Слюсарь отметил, что возгорания были быстро ликвидированы. Информация будет уточняться, добавил губернатор Ростовской области и предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность еще сохраняется.