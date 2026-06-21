Москва21 июнВести.Российские военнослужащие сбили более 10 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Вражеская атака была отражена ночью 21 июня.
Больше десятка БПЛА уничтожены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и 4 районах области: Матвеево-Курганском, Миллеровском, Морозовском, Родионово-Несветайском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьсянаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
На территории Ростовской области сохраняется угроза беспилотной опасности.