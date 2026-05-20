Москва20 маяВести.Ночью 20 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали около 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Уничтожены около двух десятков БПЛА в 4-х районах: Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступалапроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
В то же время глава Ростовской области предупредил, что опасность новых атак вражеских беспилотников в регионе сохраняется.