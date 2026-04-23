Москва23 апрВести.Ночью 23 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в семи районах в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА в семи районахпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
По его словам, под ударом вражеских дронов оказались Чертковский, Каменский, Шолоховский, Миллеровский, а также Верхнедонский, Азовский и Тарасовский районы.
Глава Ростовской области обратил внимание, что в настоящий время беспилотная опасность в регионе сохраняется.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.