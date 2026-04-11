Москва11 апрВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали более 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в 6 районах: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Кашарском, Константиновском, Тацинскомуточнил губернатор в своем Telegram-канале
Глава Ростовской области добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала.
Ранее сообщалось, что ночью 11 апреля украинские БПЛА атаковали Геленджик, Новороссийск и Крымский район Краснодарского края.