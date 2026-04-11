SHOT: около 10 взрывов прогремело в Геленджике и Крымском районе Кубани

Москва11 апр Вести.В Геленджике и Крымском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов при отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные местных жителей.

Серия взрывов прогремела около 03.00 ночи в районе Геленджика. Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе со стороны Черного моря. Также о взрывах пишут жители Крымского района края. По их словам, всего было слышно более 10 взрывов над городами говорится в публикации.

Официальная информация об отражении этой атаки и ее последствиях не поступала.

Ранее ночью 11 апреля мэр Геленджика Алексей Богодистов предупредил об угрозе атаки БПЛА. Администрация Крымского района сообщала об отражении ударов беспилотников, рекомендуя жителям укрыться в безопасном месте.

Об угрозе БПЛА также предупреждал мэр Новороссийска Андрей Кравченко.