Москва6 апр Вести.В пригороде Краснодара силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в небе слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Местные жители рассказали SHOT, что слышали несколько "глухих и гулких" взрывов в северной и западной части города. По предварительным данным, ПВО сбивает украинские беспилотники на подлете к Краснодару утверждается в публикации

Официальная информация об этой атаке и ее последствиях не поступала.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке БПЛА, которая продолжается с утра 5 апреля. По его словам, самая серьезная ситуация в Новороссийске, где в результате вражеских ударов по гражданским объектам пострадали восемь человек, среди которых двое детей.