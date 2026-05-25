МИД: Россия начинает системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве

Москва25 мая Вести.Российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве, по командным пунктам и центрам принятия решений, сообщает МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство сделало заявление в связи с ударами Украины по гражданскому населению России.

Всё это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве говорится в сообщении

Отмечается, что речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников.

Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам указывается в заявлении

Как сообщает российский МИД, кровавая атака ВСУ в Старобельске "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима".

Напрямую попраны Женевские конвенции 1949 года и протоколы к ним, регулирующие защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и другие значимые международные акты, добавляется в сообщении.