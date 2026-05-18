Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины

Москва18 мая Вести.Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК Украины, а также по портовой инфраструктуре, говорится в сводке Министерства обороны России.

По данным ведомства, удар нанесен в ночь на 18 мая в ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам.

Уточняется, что цели поражены при помощи высокоточного оружия наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников.

Массированный удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ следует из сводки

Кроме того, российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам. В Минобороны подчеркнули, что назначенные объекты были поражены.

Также, по данным ведомства, потери украинских войск в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1075 военнослужащих.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по мирным жителям и гражданским объектам активно движется в сторону эскалации террористической войны.