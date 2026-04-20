ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины

Москва20 апр Вести.Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты, расположенные на территории России.

Уточняется, что российская армия при помощи высокоточного оружия и беспилотников ударила по объектам украинского ОПК, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты.

Также, по информации ведомства, потери украинских войск в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1205 военнослужащих.