Москва23 мая Вести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ следует из сводки

Кроме того, как сообщили в Минобороны, российские войска поразили цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.

Также удары нанесены по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

Уточняется, что потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1210 военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли за неделю один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.