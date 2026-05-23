Москва23 маяВести.Вооруженные силы России в течение суток нанесли поражение предприятию военной промышленности Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, удары нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.
Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУследует из сводки
Кроме того, как сообщили в Минобороны, российские войска поразили цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.
Также удары нанесены по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, добавили в ведомстве.
Уточняется, что потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1210 военнослужащих.
Ранее стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли за неделю один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.