Москва5 апр Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что удары нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Помимо этого, поражение получили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, объекты топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами России.