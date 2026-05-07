Москва7 маяВести.Российские военные в течение суток поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, которые использовались вооруженными силами страны, и места запуска беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке МО РФ.
В ведомстве также информировали о поражении пунктов временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Суточные потери ВСУ составили порядка 1210 военных, более 320 из которых были уничтожены бойцами "Востока"
В среду в ведомстве сообщали, что в результате российского удара были поражены цеха сборки дронов и склады горючего ВСУ.