ВС РФ нанесли удар по местам запуска украинских БПЛА ВС РФ поразили места запуска БПЛА и используемую ВСУ транспортную инфраструктуру

Москва7 мая Вести.Российские военные в течение суток поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, которые использовались вооруженными силами страны, и места запуска беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке МО РФ.

В ведомстве также информировали о поражении пунктов временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Суточные потери ВСУ составили порядка 1210 военных, более 320 из которых были уничтожены бойцами "Востока"

В среду в ведомстве сообщали, что в результате российского удара были поражены цеха сборки дронов и склады горючего ВСУ.